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روسيا تصدر بياناً هاماً حول اليمن !!

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عدن - ياسمين التهامي - عبرت وزارة الخارجية الروسية، عن دعمها دعوة الأمم المتحدة لأطراف النزاع في اليمن، إلى وقف التصعيد، للالتفات إلى مجابهة خطر تفشي .

وقالت، في بيان، اليوم الإثنين، إنه بعد خمس سنوات، تستمر حدة الأعمال العسكرية في اليمن، مشددة على ضرورة تخلي جميع الأطراف المتحاربة عن العنف وتشرع في تسوية سياسية للخلافات".

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ودعت إلى الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإنهاء ما وصفته بـ"الأزمة طويلة الأمد والدموية".

وكشفت عن اعتزامها الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لإقامة عملية تفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى توفير حل شامل ودائم لأزمات اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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