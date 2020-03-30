شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصدر بياناً هاماً حول اليمن !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبرت وزارة الخارجية الروسية، عن دعمها دعوة الأمم المتحدة لأطراف النزاع في اليمن، إلى وقف التصعيد، للالتفات إلى مجابهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت، في بيان، اليوم الإثنين، إنه بعد خمس سنوات، تستمر حدة الأعمال العسكرية في اليمن، مشددة على ضرورة تخلي جميع الأطراف المتحاربة عن العنف وتشرع في تسوية سياسية للخلافات".

جديد اب برس​

Advertisements

​

ودعت إلى الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإنهاء ما وصفته بـ"الأزمة طويلة الأمد والدموية".

وكشفت عن اعتزامها الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لإقامة عملية تفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى توفير حل شامل ودائم لأزمات اليمن.