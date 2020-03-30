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عدن - ياسمين التهامي - "عُمان" تعلق على تطور الأحداث في اليمن واستهداف السعودية بصواريخ باليستية !!

عبرت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، عن أسفها للتطورات الناجمة عن تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وآخرها إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ باليستية على السعودية.

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدتين على حسابها في "تويتر": "‏تتابع السلطنة باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

جديد اب برس​

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‏وأضافت: "إذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن".

وأكدت الخارجية العُمانية أن "ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".