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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مكبرات الصوت تصدح بشوارع العاصمة صنعاء تدعو المواطنين لعدم الاقتراب من الصناديق المرماه من طائرات التحاف والرعب يجتاح السكان !!

تجوب مليشيات الحوثيين في الاثناء شوارع شرق العاصمة صنعاء باتجاه نقم سيارات وعلى متنها مكبرات صوت تدعو المواطنين لعدم الاقتراب من الصناديق التي اسقطها طيران التحالف حسب مزاعم المليشيات. واتهمت مليشيات الحوثيين التحالف العربي باسقاط صناديق تحتوى على كمامات وفاين ومنشورات قد تحمل فيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements ​ وحسب مصادر محلية ان مليشيات الحوثيين ارعبت سكان شرق العاصمة بنشرها شائعة بأن التحالف قام بإنزال جوي لمواد طبية تحتوى على فيروس كورونا من اجل نشره في مناطق سيطرتها. واصدر التحالف العربي اليوم الاثنين بيانا توضيحي حول العمليات والاهداف التي نفذها في العاصمة ومحافظات اخري دون ان يشير الى عملية الانزال بالنفي او التوضيح حول مزاعم الحوثيين .

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