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عدن - ياسمين التهامي - والأجر لمن جمع محافظتين بالسلم "صنعاء الأن" تعلن قربها من مأرب واستسلام ضباط بالشرعية !!

أكدت مصادر عسكرية بصنعاء، إن وزارة الدفاع التابعة لحكومة صنعاء تلقت اليوم اتصالات من ضباط بقوات الشرعية المتواجدين في مأرب للتنسيق من أجل انسحابهم من مواقعهم العسكرية وترك القتال مع تحالف الحرب على اليمن الذي تقوده السعودية ويأتي ذلك وسط أنباء وتصريحات لقوات صنعاء تتحدث

عن قربها من مدينة مأرب وأن مسألة دخول المدينة بشكل نهائي لم تعد سوى مسألة أيام قليلة ـ حد قولها ـ

ويرى خبراء عسكريون أن هذا يأتي كنتيجة طبيعية بعد سقوط معسكر اللبنات أقصى جنوب الجوف بيد قوات صنعاء، وتوجه هذه القوات الى معسكر ماس القريب من مدينة مأرب

جديد اب برس​

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