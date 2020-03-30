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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل وهام" تعميم خاص بنقل السلع والخدمات بين المدن والمحافظات اليمنية !!

صدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم تعميما هاما وعاجلا إلى جميع السلطات والجهات المعنية بانتقال السلع والخدمات بين مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاء في التعميم : بناءا على واقعة قيام بعض الأطراف والجماعات المسلحة بمنع حركة وتنقل الشاحنات التي تحمل السلع الغذائية والدوائية المتجهة نحو المحافظات الشرقية نصدر التعميم التالي ..

جديد اب برس​

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بموجب قانون وزارة الصناعة و التجارة و اللوائح التنظيمية يتم على وجه السرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل نقل السلع و الخدمات بين المدن و محافظات الجمهورية و السماح لجميع وسائل النقل بمختلف احجامها التي تنقل السلع الغذائية و الدوائية و كافة السلع التي يحتاجها السكان بالتحرك و الانتقال دون قيد او شرط. و قيام أي طرف او جماعة او افراد بعرقلة حرية انتقال هذه السلع و الخدمات بين المحافظات يعتبر خرقا للدستور و القوانين النافذة و جرما يحاسب علية القانون.

حيث تنص المادة (22) " لا يجوز لأي جهة حكومية او غير حكومية القيام بأي عمل او تصرف او اجراء تكون نتيجته او اثره المباشر او غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الادارية بالجمهورية....الخ"

على قيادة وزارة الصناعة و التجارة و مدراء مكاتبها في العاصمة المؤقتة-عدن و محافظات الجمهورية اليمنية التحري و المتابعة و الرفع الينا بكل من يخالف قانون وزارة الصناعة و التجارة, و قانوني التجارة الخارجية و الداخلية و اللوائح المنظمة.

نسخة مع التحية:

-رئاسة الجمهورية

-رئيس مجلس الوزراء

-نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الداخلية

-نائب رئيس مجلس الوزراء

-وزارة الادارة المحلية- محافظي محافظات الجمهورية اليمنية

-النائب العام