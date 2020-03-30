شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور في إيطاليا المواطنون يلقون اموالهم في الشوارع !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 30-03-2020? - آخر تحديث الاثنين 30-3-2020? شاهد بالصور في إيطاليا المواطنون يلقون اموالهم في الشوارع !!

بمعنى انها لم تعد تنفعهم

الحمدلله على نعمة الاسلام

الحمدلله على نعمة العافية

الحمدلله دائما وأبدا على النعم التي لم تحصى جديد اب برس​ Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور في إيطاليا المواطنون يلقون اموالهم في الشوارع !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.