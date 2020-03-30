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عدن - ياسمين التهامي - "التحالف العربي" ينشر أول صور نتائج العملية العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء !!

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي" اليوم الاثنين" عن نتائج العملية العسكرية التي اطلقها ضد المليشيات الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء.

جديد اب برس​

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وقال المالكي، العملية العسكرية النوعية، التي تفذتها قيادة القوات المشتركة شملت مخازن أسلحة وتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ومواقع تواجد الخبراء من الحرس الثوري في اليمن.

واضاف ان الأهداف العسكرية، توزعت على عدد من المحافظات بمناطق سيطرة المليشيا الإرهابية، ومنها محافظة الحديدة بعد أن قامت الجماعة بتخزين الصواريخ بأنواعها واستحداث مخازن للأسلحة وتعزيز قدراتها القتالية بالمعدات والتعزيزات بما لا يتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واتفاقية (ستوكهولم).

واشار إلى انه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بعد أن قامت الميليشيا الحوثية باتخاذ الأحياء السكنية كمقار عسكرية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية.



وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الضرورية والحازمة للتعامل مع هذه التهديدات والانتهاكات، وبما يضمن سلامة مواطنينا والمقيمين على أراضينا.