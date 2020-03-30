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عدن - ياسمين التهامي - "تعرف على تفاصيل" مصرع زوج شقيقة "عبد الملك الحوثي" بعد أسبوع من ظهوره متحديا بدخول مدينة مأرب !!

قال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن جماعة الحوثي شيعت زوج شقيقة زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" المدعو ماجد صالح علي المؤيد والذي ظهر قبل أسبوع وهو يتوعد بدخول محافظة مأرب خلال يومين

وأوضح المصدر أن المؤيد لقي مصرعه قبل يومين إثر معارك مع قوات الجيش في صرواح .

جديد اب برس​

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في السياق ، أقرت جماعة الحوثي بمصرع 7 من عناصرها بينهم قادة عسكريون في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في عدة جبهـات.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن العقيد محمد يحيى عشيش، والرائد محمد حسين العياني، والجنود؛ ماجد علي كيدمة، عبدالكريم عبده العثماني وعبدالحميد خالد الغذيفي قتلوا "في عدد من الجبهات".

ووفق (سبأ) الحوثية فقد قتل عنصرا جماعة الحوثي الانقلابية "عبدالسلام صالح حسن الضبيبي" من أبناء مديرية الجبين محافظة ريمة (غرب اليمن)، وعماد محمد الجرموزي من أبناء محافظة ذمار (وسط).

ولم تشر الوكالة إلى زمن ومكان مقتل العناصر الحوثية.

وتشهد محافظات مأرب والجوف منذ منتصف يناير الماضي، معارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي الانقلابية.