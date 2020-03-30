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عدن - ياسمين التهامي - "تفاصيل" الحدث الكبير الذي حدث قبل ساعات بجامعة صنعاء (هام)!

استكملت جامعة صنعاء تخصيص وتوزيع 48 الف و218 بريداً الكترونياً لطلاب وطالبات وأعضاء هيئه التدريس في 19 كلية تابعة للجامعة في إطار تنفيذ التعليم الالكتروني.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بالجامعة وكوادرها في الكليات انتهت من إعداد وتوزيع البريد الالكتروني لكل طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتمكينهم من استكمال الفصل الدراسي الثاني وتلقي المحاضرات اليومية عبر منصات التعليم الالكتروني التابعة للجامعة.

جديد اب برس​

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وأشار الدكتور القاسم إلى أن الجامعة اتخذت هذه الخطوة نظراً لما يمر به العالم من كارثة وباء (كورونا)، وحرصاً على صحة وسلامة طلاب وكادر الجامعة والمجتمع بشكل عام، وحرصها على استمرارية العملية الاكاديمية والاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها الجامعة في تنفيذ خدمة التعليم الالكتروني لجميع منتسبيها.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن توزيع الايميلات يتم في الكليات عبر البطاقة الجامعية لكل طالب، منوهاً بأن الجامعة قطعت شوطاً كبيرًا في اتمتت وحوسبة كافة انشطة وخدمات الجامعة الادارية والاكاديمية والتعليمية ضمن خطتها في الرؤية الوطنية .

وأكد أن رئاسة الجامعة وجهت أعضاء هيئة التدريس بالالتزام وتجهيز المواد العلمية ومحاضراتهم إلكترونياً حسب البرامج والتطبيقات المعروفة ورفعها على شبكة الانترنت من حساباتهم المعتمدة في الموقع الرسمي للجامعة، وتعميمها على طلابهم حسب المجموعات والتفاعل معهم في الرد على الأسئلة والاستفسارات والتقييم.