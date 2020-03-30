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عدن - ياسمين التهامي - "عاحل" التحالف العربي يعلن إطلاق عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين!!

أعلن "التحالف العربي" الداعم للحكومة اليمنية، الإثنين، إطلاق "عملية عسكرية نوعية"؛ لتدمير أهداف عسكرية تتبع لجماعة "الحوثيين".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال التحالف، إن "العملية العسكرية تأتي لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين".

وأضاف أنه "اتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية".

وشدد التحالف، الذي تقوده السعودية، على أنه سيواصل "اتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات مليشيا (الحوثي) التي تتعمد استهداف المدنيين".

والأحد، أعلن "الحوثيون"، في بيان نشرته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، تنفيذ "أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، استهدفت عددا من الأهداف الحساسة في الرياض، وجازان، ونجران، وعسير".

جديد اب برس​

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وذكرت الجماعة، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة والنوعية خلال الأيام المقبلة.

وجاء إعلان "الحوثيين" بعد ساعات من إعلان "التحالف العربي"، في بيان، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتها الجماعة من اليمن وتدميرهما في سماء الرياض وجيزان (جنوب)، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

ويأتي هذا التصعيد رغم ترحيب "الحوثيين" والحكومة اليمنية بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، والاستعداد لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا.