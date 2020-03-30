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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..( صورة) الطبيب اليمني الشاب الذي انقذ حياة المئات من المصابين بـ"نيويورك" وابكي الامريكيين بوفاته الصادمة بذات الاصابة !

بعد مواجهته المباشرة والشجاعة لفيروس " كورونا "الفتاك ورفضه التخلي عن واجبه المهني والانساني في انقاذ المصابين بالوباء القاتل بالمسشتفي الذي يعمل به في " نيويورك" ترجل الفارس اليمني الدكتور الشاب "أسامة رياض" عن صهوة جواده لينتقل الى الرفيق الأعلى بعد ان نال منه الوباء الفتاك.

ودع الطبيب اليمني الشاب العالم وهو يمر في احلك ظروف فرضتها الجائحة الصحية العالمية لكنه كان واحدا من تصدروا لمواجهته بروح شجاعة ومحبه ليقضي رحمة الله عليه بعد معاناة قاسية مع الوباء القاتل استمرت لاكثر من اسبوعية عقب اصابته بالعدوى وهو يؤدي واجبه المهني والانساني في المسشتفي الذي يعمل به بنيويورك.

انتصر الدكتور " اسامة رياض "على الفيروس الفتاك بانقاذه لحياة الكثير من المصابين قبل يخسر معركته الشخصية مع الوباء الذي نال منه اخيرا ليرتقي الى السماء شهيدا مبجلا .

جديد اب برس​

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أسرة تحرير " اليمني اليوم " تتقدم لاسرة الطبيب الشهيد " أسامة رياض " بآسمي آيات التعازى في فقيدها وفقيد الانسانية وفقيد اليمن .