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عدن - ياسمين التهامي - كورونا.. أوروبا تقترب من نصف مليون إصابة وإيطاليا تتصدر بسجل الوفيات !!

تقترب أوروبا من تسجيل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ تعاني القارة العجوز ومعها الولايات المتحدة من أشد تداعيات هذا الوباء العالمي، وفي العالم العربي واصلت دول عدة تسجيل وفيات وإصابات جديدة تثير تساؤلات بشأن تطور الوباء على أراضيها.

وقد تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم 745 ألف إصابة، منها أكثر من 408 آلاف في أوروبا وحدها، ونحو 150 ألفا في الولايات المتحدة وكندا.

جديد اب برس​

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وتجاوزت حصيلة الوفيات عالميا 36 ألفا، منها حوالي 26 ألفا في أوروبا، وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات حيث أحصت 11,591 وفاة، تليها إسبانيا بـ7340 وفاة، وتعافى أكثر من 158 ألف مصاب في أنحاء العالم.

في غضون ذلك، توالت الإصابات بالفيروس في صفوف السياسيين ونخبة المسؤولين عن إدارة هذه الأزمة في عدد من الدول.

إصابة مسؤولين بارزين

وأعلنت السلطات في إسبانيا اليوم الاثنين إصابة رئيس هيئة الطوارئ الصحية فرناندو سيمون -الذي قاد جهود التصدي للأزمة بفيروس كورونا المستجد- بعد إجراء الفحص.

يشار إلى أن سيمون كان على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث.

غير أن ماريا خوسيه سييرا -التي حلت محل سيمون- بشرت الشعب الإسباني في مؤتمر صحفي بتباطؤ معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ تطبيق إجراءات الحجر الجماعي، وأوضحت أن الإصابات تزيد الآن بنحو 12% يوميا مقارنة بنحو 20% قبل 25 مارس/آذار الجاري.

وسجلت إسبانيا تراجعا طفيفا في حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء كورونا المستجد، إذ أحصت 812 وفاة خلال 24 ساعة، بعد عدد قياسي قدره 838 أمس الأحد.

وبذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد 7340 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا.

كما تخطت حصيلة الإصابات المثبتة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 85 ألف إصابة، بزيادة حوالي 6400 إصابة عن يوم أمس.

في قلب الحكومة البريطانية

وفي بريطانيا، بدا أن الفيروس يواصل انتشاره في قلب الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، حيث خضع دومينيك كامينغز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعزل الذاتي، بعد ظهور أعراض عليه قد تشير إلى إصابته بالمرض بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به.

وأكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت تقريرا نشرته صحيفة ديلي ميل عن أن كامينغز -وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الحكومة- ظهرت عليه أعراض شبيهة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وأنه عزل نفسه.

وخلال الأيام الماضية، أكدت التحاليل أيضا إصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بينما خضع كريس ويتني كبير المستشارين الصحيين للحكومة للعزل الذاتي.

وفي الولايات المتحدة تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 148 ألفا، وسجلت البلاد في الساعات الأخيرة 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 2513 حالة وفاة.

أميركا تجيز الكلوروكين

وسمحت إدارة الغذاء والدواء باستخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين علاجا لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالا كبيرة.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية في بيان أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر "من أجل أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف (هذه العلاجات) للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد-19 والذين يعالجون في المستشفيات بشكل مناسب عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".

وفي وقت سابق، رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تشهد الولايات المتحدة ذروة معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، وأعلن تمديد إرشادات التباعد الاجتماعي حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.

كما أكد خلال مؤتمر صحفي مع أعضاء لجنة الأزمة لمواجهة وباء كورونا أنه سيجري العمل على ضمان تسريع الفحوص من أجل تطويق مدى انتشار الفيروس وتقويضه، وأكد أن لواء الهندسة في الجيش الأميركي ووكالة الطوارئ الوطنية يعملان على مدار الساعة لبناء مستشفيات بالمناطق المتضررة.

وأضاف ترامب أن الحديث كان يجري عن عدد وفيات يتجاوز المليونين، لكن رصد أكثر من تريليوني دولار حال دون ذلك.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اتهمت الرئيس ترامب بإنكار المدى الحقيقي لانتشار وباء كورونا وشدته، وقالت إن هذا التصرف يتسبب في إزهاق أرواح.

العالم العربي

في السعودية، أعلنت وزارة الداخلية اليوم تطبيق إجراءات احترازية إضافية بعدد من الأحياء السكنية في مكة المكرمة ومنع التجول فيها بداية من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إنه تم عزل أحياء أجياد، والمصافي، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر في مكة المكرمة.

وأوضح المصدر أن هذه الأحياء سيتم "منع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الإصابات في البلاد إلى 1453 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي إنه لم يتم تسجيل أي وفيات اليوم، بينما تعافى 49 مصابا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 115.

لا مسيرات ليوم الأرض

وفي فلسطين، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أنه لن يتم إحياء يوم الأرض بالمسيرات، وذلك لأول مرة بسبب تفشي الفيروس.

وفي الأردن، بدأ الجيش صباح اليوم إخراج نحو خمسة آلاف شخص خضعوا للحجر الصحي الإلزامي في فنادق في عمان والبحر الميت، وذلك بعد إتمامهم 14 يوما كإجراء احترازي والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

إكسبو دبي

ونقلت وكالة رويترز أن لجنة تسيير معرض إكسبو لعام 2020 المقرر إقامته في إمارة دبي أوصت بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.

وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث الذي يضم أجنحة من 192 دولة.

وفاة أول طبيب في مصر

وأعلنت نقابة الأطباء في مصر اليوم وفاة أول طبيب مصري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "أول شهيد للواجب من الأطباء في مصر، أحمد اللواح من بورسعيد في ذمة الله بمستشفى العزل في الإسماعيلية بعد إصابته بفيروس كورونا".

وكان اللواح أستاذا ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتوفي عن 57 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 656، والوفيات إلى 41.