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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا معقم ولا كمامامات ولا لقاحات..الماء البارد ينقذك وينقذ كل افراد اسرتك من فيروس كورونا القاتل اذا استخدمته بهذه الطريقة السهلة والبسيطة ( فيديو ينشر لاول مرة )

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