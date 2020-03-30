البحسني لقناة حضرموت: تبقت أسابيع لنعرف أن المحافظة خالية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - خاص

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، أن اللجنة الطبية التي تم تشكيلها في المحافظة تعمل على قدم وساق.



وخاطب المحافظ البحسني أبناء المحافظة عبر قناة حضرموت قائلاً: "لا علاج لفيروس كورونا الى الآن، لذلك على المواطن أن يلتزم بالجلوس في المنرل حفاظا على صحته".

وأكد البحسني، أنهم سيضطرون خلال اليومين القادمين لاعلان حالة الطوارئ في كل حضرموت.

لافتا أنه عند اعلان حالة الطوارئ سيمنع المواطن من البقاء في الشارع بصورة نهائية.

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وتوقع البحسني أن تكون هناك مؤشرات خطيرة جدا خلال الأيام القادمة، وقال: "ما هي الا بضعة أسابيع ونتأكد أن حضرموت خالية من أي إصابة لتعود الحياة لطبيعتها تدريجيا".

وتابع البحسني: "اعطينا توجيهاتنا بمنع دخول أي مسافر من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية مهما كانت الظروف، ويسمح فقط بدخول الشاحنات الكبيرة عبر المنافذ البرية، وفقا لاتفاق تم بين قيادة الشرعية ودول التحالف العربي، وفرضنا على سائقي الشاحنات تفريغ الشحنة والعودة مباشرة إلى الدولة القادم منها".

وأوضح البحسني، انه تم تحديد بقالات ومحطات وقود لتموين سائقي الشاحنات القادمين من الخارج وبمراقبة الجهات الأمنية لضبط المخالفين.

واشار البحسني الى ان مواجهة فيروس كورونا تفوق امكانيات المحافظة وفاقت إمكانيات دول كبرى، ووجهت نداءنا لرجال المال والأعمال والمواطنين للمساعدة في التصدي لكورونا.

وأشاد البحسني بدور لجنة التبرعات، وقال: "نرجو من المواطنين أن يثقوا باللجنة، ولا تستهينوا بالتبرعات فقد تشكل قوة ضاربة لنا للتغلب على الفيروس".