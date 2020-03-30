شكرا لمتابعة خبر عن خطة تهز المملكة .. المغرد الشهير “مجتهد” يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل خطة وضعها سعود القحطاني لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً وعزل والده...شاهد الخطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، تفاصيل خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للاستيلاء على العرش مستغلاً أزمة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل يقول المغرد مجتهد في تغريدة عبر “تويتر”، إن ابن سلمان تلقى نصيحة من شخصية مقربة منه رمز إليها باسم “س. ق”، وهو على ما يبدو سعود القحطاني مستشاره الذي برأته المحكمة مؤخراً من دم الصحفي جمال خاشقجي، بأن يستغل أزمة كورونا وحظر التجول للوصول لعرش المملكة.

وأضاف مجتهد: “تلقى ابن سلمان اقتراحا من “س ق” أن يستغل أزمة الكورونا وحظر التجول ونزول الحرس للشارع وينسب إعلانا للملك بأنه (أي الملك) في عزلة بسبب نصيحة الأطباء وأنه خول ابن سلمان إدارة البلد خلال الأزمة”.





خطة لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً



وتابع مجتهد: “بعد ذلك ببضعة أسابيع ومن تعود الناس على ذلك ينسب إعلانا آخر للملك أنه تنحى عن السلطة ونصبه ملكاً”.

وأعلنت السعودية، فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد وذلك خلال مرسوم صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء في المرسوم ما نصه :”إنه في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس، فإنه تقرر حظر التجول بالمملكة”، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسيبدأ حظر التجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، اعتبارًا من الاثنين ولمدة 21 يوماً.

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وفي وقت سابق، قالت مصادر سعودية مطلعة، وفق موقع “ميدل إيست آي”، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عملية تطهير ضد خصمه الملكي الرئيسي، عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز، لأنه يعتزم أن يصبح ملكاً قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الرياض في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر إن بن سلمان لن ينتظر وفاة والده الملك سلمان لأن وجود والده يعطي الشرعية للإبن، ويريد أن يستخدم القمة في تشرين الثاني/ نوفمبر كمنصة لصعوده إلى العرش.

وحسب المصادر، بدلاً من ذلك، سيجبر محمد بن سلمان والده، الذي يعاني من الخرف ولكنه بصحة جيدة، على التنازل عن العرش له، حسبما ذكرت المصادر.

وأوضحت المصادر أن هذا سوف ينهي المهمة التي بدأت عندما طرد إبن سلمان ابن عمه الأكبر الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد.



وقال أحد المصادر إن ولي العهد “يريد أن يكون متأكداً أثناء وجود والده (حياً)، ويصبح هو الملك”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد تسجيل 119 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 511 منذ أن تفشى المرض.

وتوزعت الحالات الجديدة على كل من مكة (72 إصابة) والرياض (34 إصابة) والدمام إصابة واحدة والقطيف 4 حالات والإحساء 3 حالات والخبر 3 حالات وحالة في كل من الظهران والقصيم.

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