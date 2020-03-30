"الخليج 365" يعزي بوفاة العميد عبدالله أحمد عمر باقرن بارجاش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتقدم أسرة وموقع "الخليج 365" بخالص التعازي والمواساة لقبيلة آل بارجاش، وذلك في وفاة العميد عبدالله أحمد عمر باقرن بارجاش المغفور له بإذن الله تعالى.



سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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