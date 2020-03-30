شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من الناطق الرسمي للعسكرية الثانية بشأن الوقاية من كورونا بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 حضرموت - الخليج 365 حث الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، المواطنين في ساحل حضرموت للتعاون مع الدوريات العسكرية، في منع كل التجمعات البشرية في الأسواق والمطاعم وكل الأماكن العامة.

يأتي هذا في رسالة من الجابري للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بثتها قناة "حضرموت" وتابعها "الخليج 365". Advertisements وبين الجابري، أن منع التجمعات سيستمر لأسبوعين قابله للتمديد. وخاطب المواطنين قائلا:" بتعاونكم سنتغلب على هذا التحدي الكبير"، مبينا أن دولاً كبيرة سقطت أمام هذا التحدي". وتابع:"إن شاء الله بإرادتنا جميعاً سننتصر وبتعاون المجتمع مع الوحدات العسكرية ستنتصر حضرموت على الوباء".

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