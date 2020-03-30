اخبار الخليج / اخبار اليمن

بحث اسهامات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم البنية التحتية في حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث اسهامات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم البنية التحتية في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

بحث اسهامات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم البنية التحتية في حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محمد الديلمي، وضابط المشاريع بالصندوق المهندس محمد باجسير.

 

Advertisements

ودعا المحافظ الصندوق الى مساندة جهود السلطة المحلية في الوقت الراهن وانجاز مشاريع في البنية التحتية وفي القطاعات المختلفة لخدمة التنمية والمجتمع، مشيداً بخبرة وكفاءة كوادر الصندوق من خلال المشاريع السابقة.

 

وتطرق مدير الصندوق الى المشاريع المقترحة بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات ومديري المرافق الحكومية، واستعرض مساهمة الصندوق ومساندته لجهود السلطة المحلية للوقاية من فيروس من خلال التحضير لإقامة دورة في الترصد الوبائي بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، وتوزيع ملصقات توعوية بالمرض.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث اسهامات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم البنية التحتية في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا