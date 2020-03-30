بحث اسهامات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم البنية التحتية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محمد الديلمي، وضابط المشاريع بالصندوق المهندس محمد باجسير.



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ودعا المحافظ الصندوق الى مساندة جهود السلطة المحلية في الوقت الراهن وانجاز مشاريع في البنية التحتية وفي القطاعات المختلفة لخدمة التنمية والمجتمع، مشيداً بخبرة وكفاءة كوادر الصندوق من خلال المشاريع السابقة.

وتطرق مدير الصندوق الى المشاريع المقترحة بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات ومديري المرافق الحكومية، واستعرض مساهمة الصندوق ومساندته لجهود السلطة المحلية للوقاية من فيروس كورونا من خلال التحضير لإقامة دورة في الترصد الوبائي بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، وتوزيع ملصقات توعوية بالمرض.