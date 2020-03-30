محافظ حضرموت يوجه بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بالإخوة وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين، كرّس لمناقشة الوضع بالمحافظة والاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء "كوروبا".



وأكد المحافظ في الاجتماع على أهمية أن تتجه المهام نحو هدف واحد وهو انجاح جهود السلطة المحلية لوقاية المجتمع من فيروس "كورونا"، بوصف الوقاية أنجع وسيلة لنجاح مهمة الحفاظ على مجتمعنا بإذن الله خالٍ من المرض.

وأكد المحافظ على ضرورة العمل حالياً لحث المواطنين على البقاء في منازلهم لضمان سلامتهم، والإشراف المباشر على تنفيذ المهام، والإلتزام بمنع دخول وخروج المواطنين من وإلى المحافظة إلا بعد إجراءات وقائية صارمة.

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وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بقرار منع دخول القات للمحافظة، وقال إن هذا القرار مهم ولا يمكن التراجع عنه خلال هذه المرحلة، ويصب في مصلحة المواطنين.

وحث المحافظ المواطنين على أهمية الإلتزام بقرار السلطة المحلية واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ بالمحافظة بالمكوث في منازلهم، واتباع اجراءات الوقاية لضمان خلو مجتمعنا من المرض الفتاك.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة أسعار المواد الغذائية ومحاسبة الأشخاص الذين يستغلون المواطنين في هذه الظروف الصعبة ويعملون على رفع الأسعار وإغلاق محالهم ومعاقبتهم.

وجرى في الاجتماع توزيع المهام الإدارية خلال هذه المرحلة على الوكلاء والوكلاء المساعدين لمتابعة الإدارات الحكومية ومستوى تنفيذ قرارات لجنة الطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين.