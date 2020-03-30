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عدن - ياسمين التهامي - رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى .. شاهد صور اثلجت صدور العراقيين





أصـيب مســتشار الأمــن القــومي العراقي السابق موفق الربيعي بكــسور مختلفة بعد تعرضــه لحــادث دهــس في العاصمة البريطانية لندن رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى .. شاهد صور اثلجت صدور العراقيين وأوضح الربيعي في بيان مساء السبت، أن الحـ.ـادث أسفـ.ـر عن إصـ.ـابته “بكسـ.ـور متعددة في ثمانية أضـ.ـلاع في الجانب الأيمن من الصـ.ـدر مع كـ.ـسـ.ـور متعددة في لوح الكتف الأيمن”، مشيرا إلى أن “الخطـ.ـر قد زال” وأن الأطباء طمـ.ـأنوه “على حياته وعودته إلى حالـ.ـته الطبيعية وهو الآن في وعيه الكامل ويستـ.ـطيع القيام بمعـ.ـظم الأعمال الاعتيادية”.





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