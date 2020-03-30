شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد الفلكي الشوافي يكشف أهم مؤشرات طقس اليمن للأيام القادمة (تفاصيل و تحذيرات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني "عدنان الشوافي" في بيان له تلقى اخبار الساعة نسخة منه عن اهم مؤشرات طقس اليمن للأيام القادمة.



وقال الشوافي إنه بناء على بيانات و خرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس، فان أهم مؤشرات طقس اليمن من الاثنين 30 مارس 2020 حتى الجمعة 3 ابريل 2020 تتأثر المناطق الصحراوية في المهرة وحضرموت بموجة غبارية من صباح الاثنين تتوغل مع المساء لتشمل اجزاء من الهضاب الشرقية والصحاري في شبوة ومارب و الجوف و قد تتوغل الكتلة الغبارية من مساء الإثنين الى أجزاء بسيطة من والمرتفعات الجبلية، الا أن تأثيراتها على المرتفعات الحبيلة محدود جدا لتوقع نشاط معاكس تماماً وهو إرتفاع تدفق رياح رطبة شمالية غربية على المناطق الغربية و جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية و الجنوبية غربية والتي تجلب الأمطار المصحوبة بحبات البرد من مساء الاثنين ويرتفع معدل تدفق تلك الرياح والهطول من الثلاثاء 31 مارس 2020، حيث متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة.

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واوضح الفلكي الشوافي توزيع الأمطار المتوقعة و يقول يتركز الهطول لامطار من متوسطة الى غزيرة على المرتفعات الجبلية الغربية والمرتفعات الجنوبية غربية و الاحواض والهضاب الداخلية القريبة منها (من صعدة الى تعز الى عتق وما بينهما من مناطق).



ومتوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الغزارة على معظم السواحل الغربية، و أجزاء بسيطة من السواحل الجنوبية والشرقية و المناطق القريبة منها وارخبيل سقطرى.



من جانبه حذر الفبكي عدنان الشوافي من تاثيرات الغيار في المناطق الصحراوية، و دعى إلى الاحتماء و توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية الغزيرة وما يرفقها من برق و سيول والى فتح و صيانة تصاريف مياه الأمطار في المدن الرئسية خصوصاً ذمار - أمانة العاصمة، كما نبه السائقين من انخفاض الرؤيه الأفقية سواء بسبب الأمطار و انزلاقات التربة والصخور في المرتفعات الجبلية أو الغبار في المناطق الصحراوية، و دعى إلى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.

