شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المشاط يصدر حزمة من القرارات والتعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة بصنعاء (أسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: المشاط يصدر حزمة من القرارات والتعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة بصنعاء (أسماء) أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، اليوم الإثنين، حزمة من القرارات والتعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ووفقا لوكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، فإن تلك القرارات قضت بتعيين كلا من أحمد محمد الشوتري رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبد الله علي إدريس نائبا لوزير الثروة السمكية، وياسر عبدالإله الواحدي نائباً لوزير النفط والمعادن، والدكتور هاشم محمد الشامي نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلح محسن العزير مستشاراً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجته. وقضت أيضاً بتعيين عمار صالح أحمد الأضرعي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية ومحمد حسن حسن اللكومي نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: المشاط يصدر حزمة من القرارات والتعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة بصنعاء (أسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.