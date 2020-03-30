عاجل وفي غاية الخطوره.. شاهد الملك سلمان يصدر أمر عاجل ومزلزل بشان مرضى كورونا في السعودية ويعلن عن معالجته ( مجاناً )

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عدن - ياسمين التهامي - طفل صغير يبكى العالم ويهز وجدانهم ويجبرهم على البكاء قهرا وحزنا بعد مافقد امه بـ "كورونا" فيديو مؤثر هز العالم من اقصاه الى اقصاه مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة أنا فخورة في علاقة مع زوجي ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة! (فيديو) عاجل : الإمارات تتخذ قرارات صادمة وغير مسبوقة تجاه الوافدين بعد قصف الرياض .. تحرك عسكري عاجل للتحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن

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