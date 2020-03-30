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عدن - ياسمين التهامي - "باقتراح الإمارات ومباركة السعودية" العليمي رئيساً للوزراء (حصرياً) !

أكد مصدر مسؤول في قيادة المؤتمر الشعبي العام لموقع «يمن دايركت» أن مشاورات إماراتية تجري على قدم وساق منذ ثلاثة أيام مع السعودية والرئيس هادي لتعيين رئيساً للحكومة يكون من المؤتمريين المشهود لهم بالكفاءة.

وأوضح المصدر ليمن دايركت، أن مقترح الإمارات يأتي في إطار إعادة تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام الذي عانى من تهميش قيادة الشرعية منذ بدء عاصفة الحزم وحتى اللحظة.

جديد اب برس​

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ونوه إلى أن قيادة المؤتمر في أبوظبي والقاهرة والرياض توافقوا على اسم الدكتور رشاد العليمي ليكون خلفاً لمعين عبدالملك، حيث يحظى العليمي بتأييد جميع المؤتمريين في الداخل والخارج، وسبق له أن أثبت نجاحاً في كل المناصب التي أوكلت إليه، وفي مقدمتها نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، وللإدارة المحلية.

وأشار المصدر أن اقتراح اسم العليمي من قبل الإمارات جاء بناءً على رغبة أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، والذي يرى في العليمي نقطة توافق ورجلاً محنكاً يمكنه إعادة لملمة شتات المؤتمر ليعود لسابق عهده وقوته.

منوهاً إلى مباركة السعودية لترشيح العليمي الذي يتواجد على أراضيها منذ بدء عاصفة الحزم، وتربطه علاقات متينة بكل قيادتها.

جدير بالذكر أن استقالات عاصفة في حكومة معين عبدالملك مازالت تتوالى حتى اللحظة، بدأها وزير النقل صالح الجبواني، ثم وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه، وختمها اليوم وزير المياه والبيئة، وقائد اللواء 31 مدرع، فيما يهدد عدد من الوزراء تقديم استقالاتهم في حال لم يرضخ الرئيس هادي للتغيير المطلوب.