شكرا لقرائتكم خبر عن "الان" مليشيا الحوثي تعلن عن استهداف منطقة سعودية جديدة قبل قليل!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الان" مليشيا الحوثي تعلن عن استهداف منطقة سعودية جديدة قبل قليل!!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تابعون لمليشيا الحوثي أخباراً عاجلة مفادها أن المليشيا استهدفت مناطق جديدة في السعودية قبل قليل. ونقل آخرون أخبار أخرى تحت عنوان عاجل جاء نصها كالتالي: جديد اب برس​ Advertisements ​ عاجل: مصادر سعودية: دوي انفجارات عنيفة في نجران ولم يكشف الناشطون عن أي تفاصيل حتى اللحظة

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