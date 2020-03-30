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عدن - ياسمين التهامي - "في غاية الخطورة" منظمة الصحة العالمية في تغريدة على تويتر تعلن اليوم الاثنين حالة الطوارئ في اليمن وترفع درجة التأهب !!

علنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين في اليمن عن حالة الطوارئ ورفع درجة التأهب تحسباً لأي حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. جديد اب برس​ Advertisements ​ وأكدت المنظمة في تغريدة لها على تويتر خلو اليمن من أي حالات إصابة بالفيروس الوبائي حتى الآن، موضحة أنه تم رفع درجة التأهب والاستجابة بالتنسيق مع الجهات الصحية، احترازيا في حالة تأكيد أي حالة إصابة.

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