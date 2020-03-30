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عدن - ياسمين التهامي - "السعودية" تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا منذ انتشار الفيروس و 96 إصابة جديدة!!

أعلنت وزارة الصحة السعودیة الیوم تسجیل 96 خالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا

المستجد لیرتفع العدد إلى 1299 حالة إصابة. جديد اب برس​ Advertisements ​ وسجلت الوزارة الیوم تسجیل أعلى نسبة وفیات في المملكة منذ انتشار الفیروس حیث

سجلت أربع حالات وفاة لیرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة بفیروس كورونا.

وبحسب الوزارة فقد توزعت الاصابات إلى 27 حالة في الریاض و23 حالة في

الدمام و14 حالة في المدینة المنورة و12 حالة في جدة و7 حالات في مكة المكرمة

و4 حالات في الخبر وحالتین في الظھران وحالة في القطیف وحالة في رأس تنورة

وحالة في سھیات وحالة في الھفوف وحالة في الطائف وحالة في خمیس مشیط وحالة

في تبوك.

من جھة أخرى أعلنت الوزارة تسجیل 29 حالة تعافي من الفیروس لیبلغ إجمالي

حالات الشفاء من فیروس كورونا في السعودیة 66 حالة شفاء.

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