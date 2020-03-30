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عدن - ياسمين التهامي - بيان" السلطات السعودية " إصابات في المدنيين إثر تناثر شظايا الصاروخ الباليستي الحوثي!!

بيان" السلطات السعودية " إصابات في المدنيين إثر تناثر شظايا الصاروخ الباليستي الحوثي!!

إصیب مدنیین أثنین إصابات طفیفة إثر تناثر شظایا صاروخ بالیستي أطلقتھ ملیشیا

الحوثي الإرھابیة على العاصمة السعودیة الریاض.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الریاض، المقدم محمد الحمادي، أن

فرق الدفاع المدني بمدینة الریاض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة

سقوط شظایا صاروخ بالیستي بعد اعتراضھ وتدمیره تم إطلاقھ باتجاه العاصمة

الریاض.

وأشار الى أن شظایا الصاروخ الذي اطلقتھ ملیشیا الحوثي، تناثرت على أحیاء سكنیة

في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظایا في إصابة مدنیین اثنین إصابات

طفیفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقید تركي المالكي، ان

الدفاعات الجویة السعودیة، تمكنت من اعتراض وتدمیر صاروخین بالیستیین، اطلقتھما

ملیشیا الحوثي الانقلابیة على الأراضي السعودیة.

وأضاف المالكي، انھ تم اعتراض وتدمیر صاروخ بالیستي في سماء الریاض وآخر

في جازان جنوب المملكة.

وأكد ان التحالف سیستمر في إتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتدمیر القدرات

البالستیة لملیشیا الحوثي الانقلابیة جديد اب برس​ Advertisements ​

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