شكرا لبحثكم عن خبر ظل يردد هذه الجملة بشكل هستيري حتى سقط.. سمير غانم يفقد الحركة والنطق وما حدث صادم! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام بأن الفنان المصري سمير غانم، فقد النطق والحركة بشكل مؤقت جراء إصابته بصدمة عصبية شديدة بعد علمه بخبر وفاة صديقه ورفيق دربه الفنان الراحل جورج سيدهم.

موقع “فوشيا” الفني نقل عن مصادر خاصة أن “غانم” علم بخبر وفاة الفنان الراحل جورج سيدهم عن طريق الإعلام، رغم محاولة أسرته إخفاء الخبر عنه خشية إصابته بصدمة بسبب حبه الشديد للفنان الراحل.

وأضافت المصادر، أن سمير غانم عندما علم بالخبر ظل يردد بشكل هستيري جملة واحدة “يا ساتر يا رب”، ثم سقط مغشيا عليه لتقوم أسرته باستدعاء الطبيب والذي ألزمه الفراش التام لنيل قسط من الراحة التامة، خاصة وأنه تعرض لصدمة جعلته غير قادر على الحركة والكلام .

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الفنانة دلال عبد العزيز زوجة سمير غانم قالت في تصريحات صحفية أثناء مشاركتها في تشييع جنازة جورج سيدهم، إن زوجها سمير غانم غير قادر على الحركة أو النطق منذ علمه بخبر وفاة صديقه، وهو ما دفعه لعدم حضور الجنازة معربة عن حزنها الشديد لوفاة فنان كبير وقدير مثل جورج سيدهم.

وشهدت جنازة الفنان المصري جورج سيدهم، والذي توفي الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، بعد صراع طويل مع المرض، تواجد عدد قليل من نجوم الفن نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر والعالم جراء تفشي فيروس كورونا وتحوله لوباء عالمي.



وحضر الجنازة كل من الفنانة إلهام شاهين، ونقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي، لتشييع جثمان الراحل بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر.

وكان من بين الحضور الفنان المصري هاني رمزي، والذي حرص على التواجد بجانب الجثمان مرتديا الكمامة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودخلت أيضا إلهام شاهين في نوبة بكاء على رحيل، جورج سيدهم.

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