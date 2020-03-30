مأرب: الإفراج عن 62 سجيناً في إطار إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت النيابة العامة بمحافظة مأرب، الاثنين، الإفراج عن 62 سجينا على ذمة قضايا غير جسيمة في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا.
وقالت نيابة مأرب الابتدائية،-وفقا وكالة سبأ- إن عملية الإفراج عن السجناء مازالت مستمرة لكل من يحضر ضمانة حضورية أكيده، وذلك تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم النائب العام وتوجيهات رئيس النيابة بالمحافظة، المتضمن حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وخلال اليومين الماضيين؛ أفرجت السلطات المحلية في عدد من المحافظات اليمنية عن العشرات من السجناء على ذمة قضايا غير جسيمة.
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