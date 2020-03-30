شكرا لبحثكم عن خبر كشف حقيقة تقدم الجيش الوطني في الجوف ومارب.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حقق الجيش الوطني اليوم تقدم كبير في محافظتي الجوف ومأرب على عكس ما يروج له الاعلام الحوثي بعد سقوط معسكر لبنات في أيدي الميليشيا الحوثية.

وأفاد مصدر خاص لـ "المشهد اليمني" أن الجيش الوطني يحقق تقدم كبير في جبهة هيلان حيث سيطر على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية منذ 2014 كما تم استعادة مواقع سيطر عليها الحوثيين قبل أسابيع.

وأكد المصدر أن المعركة الان تدور لصالح الجيش الوطني حيث قتل العشرات من الميليشيا الحوثية كما تم أسر أخرين في حين غنم الجيش الوطني أطقم عسكرية حوثية بأسلحتها.

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وأشار المصدر إلى هناك تكتيكات عسكرية وضعها الجيش الوطني في معركته لتحرير الجوف من ميليشيا الحوثي لن يفصح عنها إلا بعد انتهاء المعركة.

وأضاف المصدر أن المعارك الان تدور بين لبنات ومركز محافظة الجوف في مناطق الندر والخسف وهي مناطق واسعة ولا يمكن لميليشيا الحوثي تأمينها.

وتشهد منطقة اللبنات معارك عنيفة بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني بعد سيطرة الميليشيا على معسكر اللبنات الواقع على حدود محافظة مأرب