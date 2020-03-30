شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليلة.. محافظ حضرموت يُلقي كلمة مُهمة لأبناء المحافظة بالداخل والخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المقرر أن يلقي، مساء اليوم الاثنين، محافظ حضرموت، كلمة مُهمة لأبناء المحافظة بالداخل والخارج.



وبحسب متابعة خاصة لـ"الخليج 365"، فإن الليلة سنشهد كلمة هامة للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لأبناء حضرموت في الداخل والخارج على قناة حضرموت اليوم.

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