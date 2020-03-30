- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر "الخليج 365" تكشف إجمالي غارات التحالف بصنعاء والحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
صنعاء - الخليج 365
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بإجمالي الغارات لطيران التحالف العربي على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن "مجمل الغارات النوعية لطيران التحالف، لتدمير أهداف عسكرية مشروعة للميليشيات الحوثية في صنعاء والحديدة حتى لحظة كتابة الخبر، 27 غارة.
وأضافت المصادر، أن طيران التحالف نفذ 6 غارات الكلية الحربية، و4 غارات على عطان والنهدين، و5غارات على قاعدة الديلمي والحفا وخلف تبة التلفزيون، وغارة على جبل نقم.
أما في الحديدة ، 6 غارات على أهداف عسكرية في الصليف وراس عيسى ، وغارتين جويتين على مواقع حوثية بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقية ، 3 غارات بالقرب من مدينة المنصري بمديرية الحالي.
وكان التحالف العربي، أعلن عن بدء عمليه عسكرية نوعية لتدمير اهداف عسكريه مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال التحالف إن العملية العسكرية لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الخليج 365" تكشف إجمالي غارات التحالف بصنعاء والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.