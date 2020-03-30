الصحة توزع معدات لمواجهة كورونا كدفعة أولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

عدن - الخليج 365

بدأت وزارة الصحة بتوزيع معدات لمواجهة كورونا كدفعة أولى.



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ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، رفدت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا بالمحافظات بالدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة عبر وزارة الصحة من الموازنة الطارئة المخصصة لمواجهة كورونا، على أن تتبعها دفعات أخرى.

وتمت العملية بإشراف وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وتشمل المعدات المرسلة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي إلى مراكز العزل بالمحافظات، مائة سريرا طبيا، ومائة أسطوانة اوكسجين مع الأقنعة الخاصة بها وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

حضر توزيع المعدات وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور حسين الأعوش، والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري، ومدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ومدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير.