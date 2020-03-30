شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يعتدي على مركز صرف الإغاثة بالظهار في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 إب - الخليج 365 اعتدى القيادي المتحوث المدعو سلطان الاديب، على مركز صرف الاغاثة في مديرية الظهار بمدينة إب وتهجم على نساء يعملن بصرف المواد الإغاثية، وتلفظ عليهم بألفاظ سوقية ونابئة.

Advertisements وأفادت مصادر مطلعة ، أن العاملات رفضن صرف مساعدات للمدعو الأديب والذي يريد استلام المساعدات نيابة عن البعض دون حضورهم. وبينت، أن بقية مراكز صرف المساعدات بمديرية الظهار هددت بالتوقف عن العمل مالم يتم محاسبة الأديب وإعادة الإعتبار للعاملات اللاتي تعرض للتهجم والإهانة.

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