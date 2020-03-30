شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصورة.. انفجار يهز صنعاء مع تجدد غارات التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 صنعاء - الخليج 365 سمع دوي انفجار، عصر اليوم الاثنين، هز العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأفاد سكان محليون لمراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سن غارة استهدفت جبل نقم. وتصاعد الدخان من المكان المستهدف. وصباح اليوم شن طيران التحالف العربي غارات على فج عطان والحفا والتلفزيون والصيانة اضافة الى النهدين والكلية الحربية. Advertisements وكان التحالف العربي، أعلن عن بدء عمليه عسكرية نوعية لتدمير اهداف عسكريه مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية. وقال التحالف إن العملية العسكرية لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين.

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