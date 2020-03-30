قيادة محور الضالع تعزي قائد المنطقة العسكرية الرابعة باستشهاد إبن أخيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

بعثت قيادة محور الضالع برقية عزاء ومواساة إلى اللواء ركن فضل حسن العمري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد اللواء الثاني حزم، بمناسبة وفاة إبن أخيه النقيب "مطلق عبدالله حسن العمري" متأثرا بجراحه قبل يومين، جاء فيها:



(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشهيد البطل النقيب/ مطلق عبدالله حسن والذي وافاه الأجل يوم أمس الأول، بعد صراع مرير مع الآلآم الإصابات التي تعرض لها عند قيام مجموعة مأجورة بمحاولة إغتياله قبل حوالي شهر في العاصمة عدن.

لقد كان الشهيد البطل النقيب/ مطلق من أوائل من لبوا نداء الواجب في الدفاع عن الوطن أثناء قيام المليشيات الحوثية بإعلان الحرب ضد الجنوب واجتياح العاصمة عدن في العام 2015م، وكان مشاركاً فاعلاً في العمليات العسكرية عند تحرير العاصمة و كذلك جعولة ومدينة الحوطة لحج ومعسكر العند وصولاً إلى منطقة كرش الحدودية، وظل مرابطاً حتى لحظة وفاته.

وبهذا المصاب الجلل، نتقدم إليكم بخالص تعازينا وعظيم مواساتنا بوفاة المغفور له بإذن الله، ونسأل الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وإن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون.