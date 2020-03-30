مواطنون في إب يشكون انعدام الكمامات الطبية من الصيدليات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

إب - الخليج 365

شكا مواطنون بمحافظة إب وسط اليمن، انعدام المعقمات الطبية، والكمامات من الصيدليات؛ وسط إقبال كبير من قبل المواطنين؛ للوقاية من وباء كورونا.



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وقال سكان محليون "إن المعقمات الخاصة بتعقيم اليدين شبه منعدمة في جميع الصيدليات في مديرية الظهار عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى انعدام الكمامات الطبية، وسط حالة من الخوف والهلع بين أوساط المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من عدم تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وكانت أسعار الكمامات الطبية والمعقمات قد ارتفعت بشكل جنوني، وغير مسبوق، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 400% بالمائة، خلال الأيام الماضية؛ بعد إقبال المواطنين على شرائها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن القطاع الصحي في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي يشهد حالة من الانهيار منذ سنوات، وانعدام غالبية الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي حال تفشي "فيروس كورونا" فإن مستشفيات ومراكز محافظة إب، غير قادرة على مواجهة الفيروس والحد من انتشاره.