لمواجهة كورونا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة "المخلافي" ومكتب الصحة بتعز

وقعت مؤسسة الشيخ "حمود سعيد المخلافي" اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز تتضمن تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا.
وقالت المؤسسة في بيان لها حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن مذكرة التفاهم تضمنت تنسيق خطط العمل في العديد من الجوانب أبرزها عملية الفحص الطبي في المنافذ.
ووقعت المذكرة بين مدير المبادرة في المؤسسة محمد طاهر ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحيم السامعي.
وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرة قدمت عدد من أجهزة الفحص الحراري لتغطية جميع منافذ المحافظة والمتمثلة بمنفذ الخضراء وطريق سامع حورة وسوق الربوع أسفل هيجة العبد بالإضافة إلى مدخل الهنجر.
وبحسب البيان فإن مذكرة التفاهم تضمنت أيضا، تنسيق البرامج المتعلقة بالحملات التوعوية والإعلامية، وعمليات الرش والتعقيم وفق خارطة المواقع المحدد من مكتب الصحة العامة بالمحافظة.
وكانت مبادرة أطلقتها مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي بدأت الأسبوع الماضي، دشنت عملية الفحص الطبي ضمن خطة وقائية وتوعوية لمواجهة فيروس كورونا في تعز.
ولم يسجل اليمن أي إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة.
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