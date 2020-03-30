بأشراف ومتابعه من الكــود فريق من دائرت التموين في المنطقه العسكريه الرابعه يتفقد جبهات الضالع   

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

ايــــاد الهمامــــــي

بأهتمام ومتابعه حثيثه من الكود نفذ فريق من دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه اليوم الاحد زيارات ميدانيه الى عدد من المحاور والمواقع العسكريه القتاليه في جبهات شمال الضالع



وزار فريق دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه عددآ من المواقع العسكريه والمحاور القتاليه والتقئ عدد من القيادات الميدانيه والجنود واطلع الفريق خلال زيارته لجبهات القتال على سير العمليات العسكرية ومعنويات المقاتليين والجاهزيه القتاليه والتمس الفريق الوضع العام الذي يعيشه المقاتل في جبهات القتال وخطوط النار

بعدها اتجه الفريق مواقع الخطوط الأمامية لجبهات محور مريس القتالي ومحور الفاخر ومحور حجر القتالي والتقى بعدد من القيادات العسكريه الميدانيه والجنود المرابطين في الخطوط الأمامية ويسطرون اروع الملاحم البطوليه والفداء

Advertisements

وخلال الزياره اطلع الفريق علـّۓ احتياجات المقاتليين وتلمس احتياجاتهم واطلع علـّۓ أوضاعهم المعيشيه والصحيه والعسكريه وسبل التغلب عليها وقدم خلال زيارته الميدانيه لحبهات القتال مستلزمات صحيه وقائيه للحد من تفشي مرض كرونا ووزعها على المقاتليين

وأشاد فريق دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه بالدور البطولي الكبير الذي يبذله المرابطون في الجبهات من قيادة وأفراد،ومايقدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الارض والعرض والدين

وحمل فريق دائرة التموين إليهم تحيات القايد الكود وقال أن دائرة التموين العسكري بقيادة الكود تبدي أهتمامها البالغ في المحور القتالي لجبهات الضالع وتشيد بإنتصارات المقاتليين وصمودهم في كبح جموح المد الفارسي واخفاق احلام مليشيات الحوثي في تحقيق اهدافهم العقيمه والمشوهه

رافق فريق دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه في هذه الزيارة قيادات امنيه وعسكريه واعلاميين من مختلف جبهات ومحاور القتال في الضالع ،