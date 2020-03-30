استهداف حوثي لمنازل المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر محلية في الجبلية أن عددا من المنازل تعرضت للإستهداف بالأسلحة المتوسطة الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف. Advertisements وأكدت المصادر أن المليشيات قامت بإطلاق نيران أسلحتها القناصة صوب مزارع المواطنين بشكل متواصل منذ ساعات الظهيرة، مخلفة حالة من الخوف والهلع لدى المزارعين والسكان. يذكر أن مليشيات الحوثي قصفت صباح اليوم الاحد مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة، مما أدى إلى إصابة 7 عمال من المصنع أصيبوا بجروح بليغة جراء خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار .

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