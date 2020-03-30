لجنة المشتركة الطبية تُخضع ضباط الإرتباط الحكوميين للتدابير الوقائية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

أخضعت لجنة طبية تابعة للقوات المشتركة ضباط الإرتباط عن الجانب الحكومي بغرفة عمليات البعثة الاممية لكافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فور وصولهم مدينة المخا.



وفي تصريح صحفي جدد ضابط الإرتباط العميد فاروق الخولاني التذكير بالموقف السلبي للبعثة الأممية تجاه تصعيد خروقات المليشيات الحوثية في الحديدة والتي وصلت الى حد استهداف ضابط ارتباط نقطة الرقابة الخامسة داخل مدينة الحديدة برصاصة قناص حوثي وما تلاه من تفجير بالديناميت لذات النقطة.

واعتبر الخولاني صمت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تجاه هذه الجرائم والخروقات الصارخة إنحيازا للمليشيات الحوثية ..

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مشيرا الى أن تعليق الفريق الحكومي مشاركته ومغادرته نقاط الرقابة في مدينة الحديدة وغرفة العمليات المشتركة في السفينة الاممية يهدف الى إعادة تصحيح مسار عمل اللجنة.

كما اكد أن استهداف المليشيات ضابط الإرتباط العقيد محمد الصليحي وهو يؤدي مهامه الإنسانية داخل نقطة الرقابة، نسف لكل جهود البعثة.

إلى ذلك عبر ضباط الإرتباط عن سعادتهم بالتدابير الإحترازية التي تفرضها القوات المشتركة في الساحل الغربي للوقاية من فيروس كورونا. وأكدوا التزامهم الكامل لهذه الإجراءات المتبعة داعين كل ابناء الشعب اليمني إلى عدم الإستهتار بهذا الوباء الذي يضرب دول العالم .