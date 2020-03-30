المشتركة تُحبط عملية إنتحارية للمليشيا الحوثية في بيت الفقيه بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة، عملية إنتحارية للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا وكبدتها خسائر فادحة في مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.



وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية دفعت العشرات من عناصرها من مدينة الحسينية لتنفيذ محاولات تسلل إنتحارية صوب منطقة الجاح الإستراتيجية والتمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس.

وأوضح المصدر ان وحدات الإستطلاع رصدت خلال ال 48 ساعة الماضية وصول تعزيزات للمليشيات من جهة مزارع الحسينية وتمركزها داخل أنفاق مستحدثة شرق وشمال شرق الجاح الأمر الذي جعلها صيدا سهلا للقوات المشتركة فور بدء إنتشارها.

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وأضاف المصدر أن مدفعية القوات المشتركة دفنت معظم تعزيزات المليشيات داخل أنفاقها ومخابئها ب 5 ضربات محكمة. ووثقت القوات المشتركة مشاهد تظهر دقة رصد تحركات عناصر المليشيات ودقة تصويب مدفعية القوات المشتركة التي حققت إصابات مباشرة في أوساط المتسللين داخل خنادقهم.

وتظهر المشاهد المصورة حالة الفرار والذعر لدى الناجين من عناصر المليشيات من الضربات الاولى وكيف دفنتهم الضربات الأخرى داخل نفق فروا اليه.

وفي الضربة الخامسة استهدفت مدفعية القوات المشتركة مخبئ يقع شمال شرق الجاح لقيادة بقايا جيوب المليشيات محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكانت بقايا جيوب المليشيات قد سبقت محاولات التسلل الإنتحارية بتمشيط ناري مكثف بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية صوب مواقع القوات المشتركة، كما طال القصف قرى المرازيق ومزارع النخيل وتعد هذه الصفعة المؤلمة هي الثالثة من نوعها للمليشيات الحوثية خلال أسابيع جراء محاولاتها اختراق في الجاح بمحاولات تسلل انتحارية.