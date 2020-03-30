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مصرع عنصرين من المليشيا خلال صد محاولة تسلل في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

مصرع عنصرين من المليشيا خلال صد محاولة تسلل في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

لقي عنصرين من مليشيات الحوثي مصرعهم خلال تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل على مواقعها من قبل المليشيات في مديرية حيس جنوب الحديدة .

 

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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن القوات تمكنت من توجيه ضربات مباشرة لعناصر حوثية التي حاولت التسلل حيث لقي على إثرها عنصرين اثنين من المليشيات مصرعهم فيما لاذ البقية بالفرار.

 

واضاف المصدر أن المليشيات بعد تلقيها انتكاسة عاودت باستهداف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مركز مدينة حيس بسلاح البيكا وسلاح 14.5.

 

 وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات والصفعات الموجعة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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