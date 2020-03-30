مصرع 3 حوثيين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصرهم بين حيس والخوخة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 لقي ثلاثة عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة حاولت المليشيات زراعتها في الخط الرابط بين مدينتي حيس والخوخة بالحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن عناصر مليشيات الحوثي تسللت من منفذ سقم لزراعة عبوة ناسفة غرب قرية دار ناجي غرب حيس. وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة انفجرت وأسفرت عن مصرع ثلاثة عناصر من المليشيات الحوثية التي كانت تحاول زراعة العبوة الناسفة. وتقوم المليشيات الحوثية بزراعة العبوات الناسفة وحقول الألغام في الطرقات والمزارع والأحياء السكنية والسواحل في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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