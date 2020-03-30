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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــاجل: الان وزير الصحة "التركيه" يفجر مفاجأة مزلزلة ويعلن رسميًا عن إكتشاف أول علاج ناجح للقضاء على فيروس (كورونا) والبدا في إستخدامه في 40 مدينة تركية ...التفاصيل



أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن أدوية فيروس كورونا المستوردة من الصين، تم توزيعها على 40 مدينة بالبلاد. وأفاد قوجة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه “تم توزيع الأدوية على 40 مدينة عبر طائرات الإسعاف ليلة الإثنين”. وأردف: “الأولوية في إعطاء الدواء الجديد ستكون للمرضى المحتجزين بالعناية المركزة. فاعلية الدواء ستظهر في الأيام المقبلة”. والإثنين، صرح قوجة، أن “تركيا تسلمت دواءً كانت نتائجه إيجابية في علاج مصابي كورونا بالصين”. وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر، أنه “تم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 37”. وقال قوجة: “الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصا ليرفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529”. وفي سياص متصل صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن حكومته تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات بخصوص تدابير الوقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك في مقطع مصور نشره عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، تطرق فيه إلى التدابير التي تتخذها البلاد ضد كورونا. وقال أردوغان: “نتابع عن كثب كافة أعمال مؤسساتنا، ونواصل اتخاذ خطواتنا بشكل متناسق”. ولفت إلى عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي والغاز، قائلا: “شهدنا أيام أكثر صعوبة ولم نلجأ إلى ذلك، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة في الدولة الاجتماعية”. وحول برنامج التعليم عن بعد، أضاف: “نأمل أن نكون قد أنشأنا نظامًا مختلفًا جدًا للمستقبل عبر طريقة العمل هذه (التعليم عن بعد)”. وأكد على ضرورة مراعاة توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة بخصوص التعليم عن بعد. وقال: “إذا رأى المجلس أنه من المفيد تمديد التعليم عن بعد، فينبغي علينا الامتثال لذلك”. وتوعد بمعاقبة الشركات التي تهرب المنتجات إلى الخارج عبر قنوات مختلفة، والشركات التي تبيع البضائع للمواطنين بأسعار باهظة. وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع الإجمالي إلى 37. وقال قوجة في تغريدة على تويتر، إن الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وأضاف أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصا ليرفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529.

