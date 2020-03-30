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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تباغت الحميع وتهز وجدان ومشاعر مليار مسلم وتبكيهم قهرا..لن تصدق ماهي العقوبة التي اقرتها هذه الدولة على ائمة المساجد وخطبائها





حذرت وزارة الأوقاف المصرية من الصلاة في المساجد، مؤكدة أن "على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات إلى حين زوال علة الغلق". وأشارت إلى أنها تحذر جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وأكدت الوزارة أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين بداية من يوم 21 مارس الماضي، كما أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.



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