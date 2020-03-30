شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي عاجل لـ’’الملك سلمان’’ بشأن السعوديين والوافدين المصابين بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد صورة : نادرة لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر حتي الحظة شاهد جمال خارج عن المألوف لزوجة ولي العهد محمد بن سلمان تجعل كل الكاميرات تلتفت إليها في هذه الفعاليه الهامة وتتجاهل باقي الحضور ( لن تصدق كيف ظهرات شاهد الصور) دراسة صينية حديثة.. إذا ظهرت هذه العلامات في جسمك قد تشير إلى إصابتك بـ"كورونا".. شاهد!! شاهد : دولة خليجية تفجر مفاجأة مزلزلة وتقول هذه الأكله اليمنية تمنع اتصال كورونا بالإنزيمات النافذة في الجسم وهي أحد أسباب خلو اليمن من الفيروس!

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