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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل الصحة السعودية" تسجل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة تعافي جديدة "

الصحة: تسجیل 154 حالة إصابة بفیروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودیة الیوم تسجیل 154 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا

وبھذا یرتفع العدد الإجمالي للحالات 1453 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 49 مصاب بفیروس كورونا لیرتفع العدد الاجمالي

لحالات التعافي إلى 115 حالة .

وبحسب الوزارة فقد توزعت الحالات الجدیدة كالتالي:

40 حالة في مكة المكرمة و34 حالة في الدمام و22 حالة في الریاض و22 حالة في

المدینة المنورة و9 حالات في جدة و6 حالات في الھفوف و6 حالات في الخبر و5

حالات في القطیف وحالتین في الطائف وحالة واحدة في كلا من ینبع والرس وبریدة

وخمیس مشیط والظھران وصامطة والدوادمي وتبوك

وأكدت الوزارة أن 16 حالة مرتبة بالسفر وھي معزولة منذ قدومھا إلى المملكة فیما

بقیة الإصابات ھي من مخالطین لحالات مصابة من قبل.

وأعلنت الوزارة منح العلاج المجاني لجمیع المصابین بفیروس كورونا الجدید لكل

من المواطنین والمقیمین ومخالفي نظام الإقامة بتوجیھات من العاھل السعودي الملك

سلمان بن عبدالعزیز.

وجدیر ذكره أن السلطات السعودیة قررت عزل 6 أحیاء بـ مكة وھي: أجیاد ،

والمصافي ، والمسفلة ، والحجون ، والنكاسة ، وحوش بكر ومنع الدخول إلیھا أو

الخروج منھا ومنع التجول فیھا على مدار الیوم 24 ساعة. جديد اب برس​ Advertisements ​

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