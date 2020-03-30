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عدن - ياسمين التهامي - "الدبعي" بيان سبب هزائم الشرعية في مواجهة الحوثي !

أكدت الناشطة السياسية اليمنية ألفت الدبعي ان بقاء نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر في منصبه يشكل اكبر عائق في تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي كما يزيد من هزائم الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي حد قولها.

وكتبت الدبعي تغريدة قالت فيها:‏بقاء علي محسن الأحمر في منصبه أكبر عائق لتنفيذ اتفاق الرياض ويعني مزيد من الهزائم للشرعية في مواجهة الحوثيين.

جديد اب برس​

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وقالت الناشطة السياسية اليمنية ان هذا لمن اراد قراءة الحقائق كما هي.

وأشارت الدبعي :طالبوا باعفاء علي محسن من منصبه وتعين نائب توافقي من مكونات الشرعية إذا أردتم أن تحافظوا على الجمهورية وتهزموا مشروع الحوثي الاستحواذي.

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